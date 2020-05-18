大陸中共中央、國務院17日發佈《中共中央、國務院關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》，對加快形成西部大開發，推動西部地區發展提出36條具體措施，涵蓋短期、中期總體目標，要確保到2020年西部地區生態環境、營商環境、開放環境、創新環境明顯改善，與全大陸全面建成小康社會；到2035年，西部地區基本實現社會主義現代化，

由於多條措施都涉及到基礎建設方面的要求，被看好將利多包含基建、「一帶一路」等多個概念板塊。據《證券時報》報導，西部地區的基礎設施水準相比東部還比較落後，部分區域甚至通車、用水、電力等基礎配套設施還沒有充分解決，有很大的基建需求。

另一方面，「一帶一路」對外開放戰略是西部地區快速發展的戰略機遇，配套的基礎建設量級非常大，涉及到港口、物流、交通、輸配電、倉儲等，貢獻非常大的增量需求。

業內人士認為，繼續做好西部大開發工作，具有重要現實意義和深遠歷史意義。首先，西部大開發是平衡東西部差距的重要舉措，對於區域均衡發展有非常重大的意義；其次，在全面建成小康社會的決勝之年，西部建設成敗決定最終決戰的成敗。

(旺報 )