新港奉天宮辦理去年中元普渡祭典，公開招標普渡品，蔡姓業者以每份519元得標，祭典結束後，奉天宮認為有4項普渡品與合約內容不符，有價值瑕疵而未付款，業者求償，法官判奉天宮給付132萬3450元。

奉天宮表示，對於判決結果，將由董監事開會商議再做決定。

新港奉天宮6月間購買2350份普渡品，總價金121萬9650元，7月2日業者通知變更關廟麵、粉絲、牛奶花生、炸醬麵等4項食品，奉天宮認為因普度祭典在即，被迫接受變更，但更換後的價格與原品價差94.5元，業者應減收22萬2075元，提告要求業者給付簽約價10倍賠償金1219萬6500元。

蔡姓業者主張，8月6日將普渡品送奉天宮，經3名董事親點確認無誤，如期完成普渡祭祀大典，請領121萬9650元，卻被拖延付款。

嘉義地院法官審理指出，業者6月20日得標，7月2日通知變更普渡品，距離同年月24日簽約還有20多天可以應變，通知業者廢標，且奉天宮向信徒收取每份供品1000元，向業者進價成本519元，溢收金額是否要退還信徒？

法官認為，據此足以證明供品項目、品質、種類及價格是雙方合意才簽約，奉天宮主張減少買賣價金不合理。

(中時 )