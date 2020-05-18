高雄市長韓國瑜罷免案如火如荼，基層盛傳賄選、賭盤介入，高市議員黃天煌18日質詢，表示他最新聽到的是罷韓賭盤讓65萬、70萬票，「根本是變相買票鼓勵罷韓」；韓國瑜答詢強調，他對罷韓任何動作都沒有打壓，但針對賄選，他指示警察局成立專案小組了解，希望市民秉持自己的認知去投票，而非受買票、賭盤影響，否則對高雄民主是重大傷害。

國民黨籍高市議員黃天煌質詢提到，罷韓買票的傳聞甚囂塵上，他聽到的地下賭盤，說大家都壓罷免成功，所以要讓65萬、70萬票，是變相買票鼓勵罷韓，他合理懷疑有政黨介入，否則不會有這麼大的資源。

韓國瑜表示，針對所有罷韓發起的活動，他個人從來沒有打壓，尊重罷韓的權利，唯一有意見的，是市府團隊剛上任一個月，對方就醞釀罷免，這一點完全違法，他無法認同，至於其他發起的活動，包括連署期間送巧克力、蛋糕、口罩等，他從來沒講過話，沒有打壓，也不屑這麼做。

他說，警察局會成立專案小組，若有買票、開職業賭盤，將深入調查，希望市民秉持自己的認知、理解去投票，而不是被買票、賭盤影響，如此對高雄民主是重大傷害。

黃天煌表示，不管什麼政黨，誰做得好就連任，做得差就下台，現在的高雄市政府團隊很用心做，獲得基層很多市民稱讚，希望市長這次罷韓沒通過之後，繼續努力推動市政建設。

(中時 )