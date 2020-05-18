民進立院蔡易餘提案要修改「兩岸人民關係條例」、「憲法增修條文」，把其中的「國家統一」字眼拿掉，結果民進黨立院黨團總召柯建銘表示黨團不支持，蔡易餘上周五也在立法院院會主動撤案。國民黨前副祕書長蔡正元上午大酸蔡易餘及整個民進黨是「沒卵頭家」，也讓人見識到，原來台獨的本質就是「沒卵頭家」。

蔡正元在臉書發文說，「沒卵頭家」是一篇小說，也是一部30年前的電影，但也是一齣正在上演的政治鬧劇，都是一批沒睪丸的男人。民進黨在2020大獲全勝，又在防疫成功的大吹大擂，台灣沒有那個政黨這麼厲害了，以前沒有，未來也不會再有。

他說，民進黨搞反中無比成功，推動台獨也無比順利，台獨可說水到渠成，台獨最後一哩路只欠東風，再遇上只會吹牛統一的大陸，宣布台獨宛如桌頂拿柑。

蔡正元酸諷，現在有位勇敢的綠委，只是提案作一點法理台獨的微調，替不久將來正式法理台獨做點鋪路的工作而已，卻遭民進黨領頭人施壓，逼這位勇敢的立委，唾面自乾、龜縮撤案，變成沒卵頭家，也讓整個民進黨變沒卵頭家，這讓人見識到，原來台獨的本質，就是沒卵頭家。

網友紛紛留言，有人說「冥進黨當騙子也不是第一次了，反過來想問問冥進黨哪件事情沒騙？」，也有人說「詐騙集團說：抱歉，這次是開玩笑的啦！」

(中時 )