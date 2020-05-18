高雄市長韓國瑜18日上午市政會議向高雄市民道歉，「去年我請假3個月參選總統，在這裡要向市民朋友致上最高的歉意，非常非常的抱歉，市長不在家，讓市民朋友操心、擔心。」對此，前新北市長朱立倫三重參加先嗇宮活動回應，「減少政治動盪」。

朱立倫表示，「最重要的是只要韓市長全心全力的做好市政，承諾高雄市民未來不管防疫、高雄的經濟振興全力以赴，我想高雄市民願意給韓市長一個機會，讓他繼續努力繼續為高雄市長努力，也可以減少政治的動盪和紛擾」。

(中時 )