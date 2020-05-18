台北站長黃榮華。（潘千詩攝影）

台鐵局因疫情關係，自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳席地而坐。由於國內疫情控制得宜，交通部正研議三階段鬆綁海陸空禁令，其中，預計8月1日起公共空間重新開放。不過，台鐵有意延續禁止民眾席地而坐的禁令。

台北車站售票窗口原本在中庭位置，2011年9月19日移至西側，該中央區域鋪上黑白相間的地磚、同時撤除座椅，並將該區域命名為多功能展演廳，常會有各單位在此布展、辦記者會或室內活動。旅客購票後常會坐在地板上，移工假日時也會相約來此聚會，成為近十多年來北車大廳的另類景象。

今年初因新冠肺炎疫情大爆發，台鐵局為避免群聚，宣布禁止席地而坐並停止租借大廳舉辦活動。據悉，台鐵有意順勢延續不開放民眾席地而坐。對此，台北站長黃榮華說，台鐵室內場站本來就是提供旅客的運輸場站，台鐵從來沒有一個叫「席地而坐」的服務項目，未來政策傾向延續下去，但還在研議中，且新冠疫情的規定都是聽指揮中心規定辦理。

台鐵局強調，自從大廳沒有一般民眾席地而坐後，感覺起來環境確實比較不凌亂，也希望將來民眾如果要在大廳等候親友搭車，北車在付費區或其他區域都有擺設足夠的椅子。

另外，往年穆斯林開齋節結束後，教徒會聯絡在地移工聚集到北車大廳群聚解鄉愁，今年開齋節是5月24日，台鐵局表示，因指揮中心尚未開放群聚活動，各政府機關均取消辦理開齋節活動，若仍有民眾聚集到大廳內席地而坐，鐵路警察會勸離至室外。

(中時 )