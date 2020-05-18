新冠肺炎疫情進入第4個月，台灣雖不像其他國家一樣內部封城，但卻對外封國，所有的人都在問何時才能解封？台大公衛學院院長詹長權呼籲以「3個t」：testing（測試）、tracking（足跡追蹤）、tracing（接觸者追蹤）讓健康者回到職場，其中台灣testing做的不多，但後2項做得不錯，若能增加測試量能，就能讓民眾逐漸回到疫後生活的常態。

詹長權表示，以檢測量能而言，紐約州每天可以檢測4萬人，如果其他州支援可以增至8萬人，這是紐約州恢復經濟的法寶，檢測之後就能讓健康的人回到職場。紐約州州長還親自示範接受採檢，幾分鐘就做好，為的就是要告訴民眾「檢測是很簡單的」。目前能夠解封的大部分國家都是檢測量日以萬計，也有許多國家開展大規模血清抗體偵測計畫，許多核心工作人員包括醫護人員、交通運輸人員等都要提前了解其身體狀況，以備後續配工、電子足跡追蹤等。

詹長權說，現在大家都在問，6、7、8月邊境管制是否可以解封？目前大部分國家要求入境者短則14天、長則28天隔離，少數幾個國家互相同意商務旅遊，但長久下來不是辦法。

又舉36萬人口的冰島為例，以比例而言冰島是全球檢測做最多的國家，他們也有一項重大決定，就是不會晚於6月15日，要讓入境者一律免費接受核酸檢測，如果是陰性就可以入境旅遊，而不需要隔離14天；甚至如果入境者在其他國家接受檢測，冰島也願意接受。此外入境者還要在機場下載一個足跡追蹤、接觸者追蹤app，「冰島甚至可能開放國際會議，應該算是世界上走得很前面的國家。」

詹長權說，以testing、tracking、tracing而言，台灣testing做的不多，但是後2項做得不錯。如果能增加測試量能，就能讓民眾逐漸回到疫後生活的常態，經濟方面不至於有太大影響。

(旺報 )