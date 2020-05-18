一位30多歲即將升格當新手爸爸的男性病患，過去從未發生肌無力，某一天卻突然「軟腳」，使不上力氣、不能行走，檢查發現鉀離子只有1.9 mEq/L。另一位50多歲男性病患，過去曾短暫無力、無法開車，最近自大陸返台解除居家隔離，某日清晨突然感到四肢無力，無法起身，抽血檢查發現血中鉀離子只有2.1 mEq/L (正常人為3.5至5.0 mEq/L)。

許多人如果有類似情況，可能會先懷疑是肌肉出問題，但事實上，這也可能是內分泌相關的「甲狀腺機能亢進」所造成「低血鉀」。上述兩位男性經中國醫藥大學新竹附設醫院腎臟科林信宏醫師的檢查，發現都有尚未被診斷出的甲狀腺機能亢進，最近因為疫情壓力與情緒起伏，誘發了低血鉀的「週期性肌無力」。兩人在經過鉀離子補充，並服用控制甲狀腺藥物後，都已恢復正常生活。

林信宏醫師指出，血中鉀離子過低會引起人體肌肉無力或心律不整。雖然多數低血鉀症是長期未進食或鉀離子從腎臟流失所致，但少數也和甲狀腺疾病有關，病患可以經由尿液和血液檢查找出原因並加以治療。

林信宏表示，一般甲狀腺亢進以女性較多，易有失眠、焦慮、多汗、體重減輕、心悸、大脖子、眼球突出等症狀，但甲狀腺亢進也可能週期性地引起鉀離子經由細胞的離子通道，快速跑入細胞內部，使血中的鉀離子急速減少，造成肌肉無力或心律不整。研究顯示，這樣的突發性症狀在亞洲年輕男性的比例特別高，尤其易發生在大量高糖飲食、劇烈運動或壓力之下，這可能和種族、胰島素、腎上腺素與男性賀爾蒙的分泌有關。

林信宏醫師提醒，甲狀腺疾病的患者，一定要按時服藥及門診追蹤，維持穩定的生活作息。另一方面，如果民眾曾經無緣無故地突然四肢無力，也要小心是否為潛在著甲狀腺疾病造成了低血鉀相關的週期性肌無力症，建議就醫檢查。

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(中時電子報)