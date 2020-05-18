鴻海（2317）2020年首季營運遭逢新冠肺炎疫情逆風，董事長劉揚偉預期首季營運將落底，第二季營收可望季增逾15％、年減個位數百分比，但下半年展望仍不明。外資對此出具最新報告，維持既有評等不變，但目標價區間則自75～110元調降至68～98元。

受賣壓出籠影響，鴻海今（18）日股價開低走跌，最低下跌2.85％至74.9元，早盤維持近2％跌幅。三大法人上周轉站空方，合計賣超達1萬7168張，其中以外資賣超1萬8196張最多、自營商賣超384張，投信則買超644張。

美系外資預期，鴻海首季獲利雖受疫情衝擊而低於預期，但第二季營收將季增20％，毛利率、營益率可望回升至5.5％、1.5％的正常水準，優於去年同期。雖然下半年展望不明，但鴻海今年毛利率力拚持平去年、2025年達10％，股價已反應短期展望不佳利空。

美系外資雖調降今明2年每股盈餘預期19％、10％，並將目標價自110元降至98元，但維持買進評等不變，認為鴻海強勁的現金水位、全球布局、新領域布局、毛利率回升及長期展望，均可望為股價下檔帶來支撐。

第2家美系外資認為，鴻海在嚴格成本控管下，首季營益率優於預期，且透過Foxconn 1.0的現狀優化計畫，今年毛利率仍目標提升1個百分點。雖然消費性市場趨緩無可避免，但企業及運算業務貢獻增加有助於趨緩不利影響，維持優於大盤評等、目標價95元不變。

第3家美系外資則認為，鴻海第二季展望符合預期，全年營收預期持平略降、毛利率持平，長期毛利率提升的趨勢展望令人安心，認為鴻海近期股價將觸底反彈，未來半年至一年表現有望優於大盤，維持加碼評等、目標價95元不變。

日系外資表示，鴻海首季財報及第二季展望大致符合預期，儘管今年營運可能充滿挑戰，但預期下半年營益率將維持穩定，並看好在效率優化、數位化及縮減虧損業務後，明年獲利可望強勁成長27％，新布局業務亦有機會增添成長動能。

基於今年營收及獲利率看法審慎，日系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期下修9～10％，但維持優於大盤評等、目標價82元不變。

不過，歐系外資則對鴻海後市看法趨守，認為鴻海毛利率可能需要時間，才能回升至正常水準並進一步提高。由於終端市場需求仍不明確，預期短期股價仍將維持區間波動，將今年每股盈餘下修5.5％，維持中立評等、目標價自85元下修至82元。

亞系外資則持續看淡鴻海後市，指出過去3個月已將鴻海今明2年每股盈餘預期分別調降15％、10％，但公司第二季展望低於預期、加上下半年不確定性增高，將今明2年每股盈餘預期再調降9％、5％，維持持有評等、目標價自75元降至68元。

(時報資訊)