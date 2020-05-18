立委洪申翰今（18）日質詢時指出，很多業者根本不甩《大量解僱勞工保護法》的規定，從今年一月到三月勞動部總共收到90件大量解僱的通報，被解僱的總人數高達4501人，而這些還都只是有依法向勞動主管機關通報的人數，實際人數可能更多；洪申翰要求訂定一套預警機制，也獲勞動部長許銘春承諾。

洪申翰指出，勞動部和主計總處第一季的統計日前出爐，顯示已有許多勞工遭違法大量解僱。他舉例，星聚點是因為有遭裁員的員工向媒體投訴，才發現業者在過去兩個月已經資遣了110人，而且資遣費還用分期付款的方式，明顯違反《勞基法》第17條「資遣費必須在終止勞動契約30天內給付」的規定。另外，去年「嘉聯益科技公司」也違法大量解僱434名勞工，後來因受害的勞工向地方政府勞工局檢舉，最後才裁罰最高50萬元。

「勞動部應該要是一個能夠主動去保障勞工的後盾，要能幫勞工主動察覺可能的風險。」洪申翰建議，勞動部應運用現有的工具，對大量解僱設計一套預警機制，若單一企業的勞保退保數字超過一個數值，主管機關就能接收到警示，或是發現財報異常、大量資金移動等異常資訊，就應該事先詢問雇主，進一步了解、做輔導。許銘春對此也表示同意，承諾會盡快建立大量解僱預警機制。

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(中時電子報)