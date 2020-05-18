民眾常有看不懂裁判內容的困擾，司法院在裁判書查詢系統新增「裁判易讀小幫手」功能，將判決書中的法律用語即時解釋，改善看不懂艱澀之法律用語困擾，民眾可以到裁判書網站直接使用小幫手，迅速理解判決書內容。

司法院這次的新增功能是法律用語即時解釋，當滑鼠移至法律用語時，跳出文字框即時顯示該法律用語之解釋；且提供三種模式之「裁判易讀小幫手」設定功能，解釋第一次出現之法律用語、解釋所有出現之法律用語等功能設定。

(中時 )