判決書看不懂 司法院提供「裁判易讀小幫手」 12:572020/05/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾常有看不懂裁判內容的困擾，司法院在裁判書查詢系統新增「裁判易讀小幫手」功能，將判決書中的法律用語即時解釋，改善看不懂艱澀之法律用語困擾，民眾可以到裁判書網站直接使用小幫手，迅速理解判決書內容。 司法院這次的新增功能是法律用語即時解釋，當滑鼠移至法律用語時，跳出文字框即時顯示該法律用語之解釋；且提供三種模式之「裁判易讀小幫手」設定功能，解釋第一次出現之法律用語、解釋所有出現之法律用語等功能設定。 (中時 ) #裁判 #法律 #用語 #解釋 #小幫手 也許您會感興趣 推薦閱讀 受害者法律諮詢避重就輕 北市挨轟幫錢櫃當和事佬 16:052020/05/15 社會 傅崐萁未宣告褫奪公權 高院指依法律規定 17:022020/05/15 社會 拖太久 中職要求加快比賽節奏 04:102020/05/16 運動天地 中職》好球帶有變？洪總、曾總意見不同 16:562020/05/17 體育 尿完抖一下 台大醫解釋後網驚呼：長知識了 21:252020/05/17 生活 中職》高飛必死球爭議 洪總動怒：裁判用心點 22:122020/05/17 體育 政治，需要什麼樣的法律人？ 04:102020/05/18 時論廣場 社會熱門新聞 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 「罷韓」賭盤一面倒！組頭嚇退賭金 改開這…新賭盤 - 社會 海龜被抓嚇到狂掙扎 小琉球「戲龜婦」遭送辦 - 社會 超惡劣 開車撞死人竟落跑 2男1女棄車逃逸遭目擊者錄下過程 - 社會 口罩不戴臉上拿手上 悍婦嗆北捷站務員：不能罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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