為解決太平派出所漏水問題，太平警友站長湯智皓發動警友站幹部支持，並發包頂樓防漏工程，包商到派出所簡報修繕計畫。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

真是老天冥冥之中安排，台中太平警分局太平派出所近日逢雨即出現漏水，日前太平警友站站長湯智皓到派出所拜訪，恰巧天降甘霖，屋內天花板及樑柱出現漏水，從事佛具用品的他立即發動警友站支持並招商啟動防水工程，經過20天的工作日加上7層防水包覆鋪設，並在梅雨來臨前完工，讓派出所員警備感溫馨。

太平警分局太平派出所於民國75年落成，迄今超過30年，這棟建築物也經歷過大大小小的修繕，近些日子來派出所屋頂出現漏水情形，每逢下雨時水漬都會滲到1、2樓辦公廳舍，造成天花板及器具壞損。

日前湯智皓到所內拜訪，當時外頭下著大雨，他發現派出所內天花板及樑柱也發生滲水情形，不捨人民保姆外頭巡邏忙治安，返所後還忙著抓漏，即與太平派出所所長廖文雄商量如何透過民間的力量來協助，最後獲得警友站幹部的支持，立即招標與接洽廠商進行頂樓防水工程，在短短20天內就完成防水包覆工程施作，更是搶在梅雨季前完工。

站長湯智皓表示，警察不但是執勤時間長，勤務項目也繁雜，警友站就是以民間力量來支持警察工作，做為弟兄們最堅強的後盾。所長廖文雄表感謝太平警友站的全力支持，解決派出所這些日子來漏水的問題，讓同仁安心為太平治(交)安打拚。

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