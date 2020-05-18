隨著喬丹紀錄片「最後一舞」18日全部播畢，外界都把1998年公牛王朝解體，怪罪給當年公牛總管克勞斯，不過克勞斯的家人接受《NBC Sports》訪問時爆料，克勞斯會把公牛王朝宣告解體，真正原因是他擔心陣中3名主力已經不再堪用了！

已在2017年3月過世的克勞斯，從1985年接任公牛總管，一當就是18年時間，儘管他給外界毀譽參半的形象，公牛能夠兩度完成3連霸，卻是他一手打造出來的，不過外界老是聽到的，仍是他跟喬丹、「禪師」菲爾傑克生之間多年恩怨。

根據克勞斯的家人透露，克勞斯當年會把公牛王朝解體，主因出在擔憂「小蟲」羅德曼場外風波不斷、主力中鋒隆利狀態下滑，以及皮朋多年的傷病歷史，所以克勞斯當時認為自己無法說服喬丹、菲爾傑克生等人繼續留在公牛效力。

「我們能否說服菲爾傑克生執教一支沒有可靠的中鋒與大前鋒球隊，甚至可能沒了皮朋，一個基本上全新的板凳席，」克勞斯當年告訴自己家人，「然後只能瘋狂期待『我們信任麥可喬丹』，他卻沒法獲得任何幫助，這根本不可能！」

只是一些當年公牛隊球員表示，假如公牛王朝沒被解體，他們應可繼續奪冠，像是羅德曼就在上個月受訪表示，如果公牛陣容保持完整，他們能在1999年繼續輕鬆連霸，可惜這些都只是猜測，隨著克勞斯都已過世，再怎麼揣測都沒用了。

(中時 )