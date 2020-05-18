台北信義威秀漢堡王前年發生火警，所幸無人傷亡，但火勢延燒至隔壁馬太掌包餐廳造成財物損失，老闆娘甚至嚇到流產，提告向漢堡王求償。台北地院傳喚專家證人，推翻消防局火調報告，認為無法證明漢堡王疏失導致火災，判決免賠，可上訴。

該間漢堡王2017年3月29日晚間8時許發生火警，警消緊急疏散千餘名民眾，據媒體報導，事發當時正舉辦國片《目擊者》首映會，影星許瑋甯、柯佳嬿、導演程偉豪等人都在現場，首映會被迫中斷，但幸運未造成人員傷亡。

台北市消防局的火災原因調查鑑定書指出，油炸鍋排油煙軟管碳化較嚴重，應是起火點，排油煙管一部分位置過高無法清洗，自2005年裝設迄今必堆積很厚的油，研判因油炸高溫點燃油垢可能性較大。

馬太掌包餐廳方姓老闆娘提告主張，漢堡王員工用火不慎引發火災，火勢延燒到她的餐廳，造成財物、營業損失及清潔費用，保險公司賠償17萬餘元後，仍有34萬餘元損失；她與2名員工受到驚嚇，她更因此流產，另求償精神慰撫金共16萬元。

漢堡王出具中央大學化工系教授陳郁文的專家意見書，指消防局鑑定報告有諸多錯誤，陳郁文並以專家證人身分親自到庭具結，推翻火災鑑定報告的結論。

陳郁文說，油氣閃火點最低，再來是油，油垢燃點最高，油炸鍋旁邊是空氣，空氣比熱大，所以溫度不可能很高，一定在人可以忍受的範圍，且油炸鍋距排油煙管有100公分距離，裡頭油煙溫度一定遠比油鍋溫度低，不可能起火。

陳郁文並指，漢堡王油炸鍋是間接加熱，瓦斯火在密閉空間內燒陶瓷，陶瓷再加熱油炸鍋，不會產生火星，因此以本件情形，起火順序必須是油炸鍋上方油氣先閃燃，然後點燃油炸鍋，火再延燒至排油煙管。

但漢堡王晚班經理證稱，當天測量油鍋溫度都正常，先聽到排油煙管發出轟轟聲，沒看到火花，他就去關電源，然後疏散員工，看到招牌外面排油煙管有火花，才拿滅火器出滅火，合議庭認為與專家證人所述起火條件不符，不足以證明是因員工用火不慎引火，遂判漢堡王免賠。

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(中時 )