國內已超過30天沒有本土新冠肺炎確診案例，北市副市長黃珊珊今宣布25日第二波解封原則，除了實名制及不共餐原則不變，室內活動人數則從50人提高為100人，解封場館包括親子館、12區健康服務中心篩檢及北市捷運中山站爵士廣場、板橋站及西門地下街跳舞區。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，黃珊珊表示，市府立場是盡快解封場館，但唯一無法確定的是邊境政策，只要在邊境管制嚴格，內部控制可加快解封速度，盼未來入境採集中檢疫14天，國內控制可讓大家生活更正常，開放場館後，為疫調安全在公有場館實施APP實名制，她提醒民眾到公有場館一定要記得帶證件，符合中央規定至少做到「實聯制」，大家一定要帶身分證或可辨識證件。

資訊局長局長呂新科進一步說明，實名制APP今天上線，運用在開放的場館，為落實可以聯絡的「實聯制」，開發一套整合性手機APP，目前已解封場館一慮採用，會做到個資不落地，統合在雲端資安防護，未來有疫調需求則依個資保護方法調閱，儲存30天後消除。

黃珊珊指出，25日第二波解封，實名制、不共餐原則不變，但人數從50人提高為100人，解封場館包括區民活動中心、各區行政中心禮堂、公民會館、新移民會館、非政府組織會館、社區關懷服務據點、老人服務中心及迪化汙水場環教團體、翡翠水庫管理局水庫參訪。

她說，由於親子館周一休館，所以自26日開放，但入園人數僅開放一半，12區健康服務中心恢復篩檢服務，北捷管理的爵士廣場、板橋站及西門地下街跳舞區也開放。

黃珊珊還表示，由於大學指考7月3日至5日登場，校園防疫安全不容小覷，為提供考生安全應試環境，北市高中職校園預訂7月6日對外開放；至於國中小校園則將於學期結束後，於7月15日開放。

此外，北市復康巴士受疫情影響，今年3、4月平均服務趟次較去年下半年月平均服務趟次減少約1.3萬趟，約下降23％，市府對今年3至8月提出紓困，每車每月補助1萬元，總共將補助1968萬元。

(中時 )