前臺灣省議會議長劉炳偉上月21日癌症病逝，家屬於今日上午舉辦追思會，國民黨主席江啟臣、立法院長游錫堃、前立法院長王金平等人都出席悼念，總統府也頒發褒揚令，並以國旗蓋棺以感念他在政壇的功績，其女兒、新北市議員劉美芳致詞憶父時一度哽咽，場面肅穆莊嚴。

劉炳偉叱吒政壇20年，總統府頒發褒揚令以表彰功績，前臺灣省議長高育仁也到告別式送好友最後一程。（圖／馬景平攝）

劉炳偉出身政治世家，27歲當選板橋市民代表，此後連任4屆議員，並在1994年擔任台灣省議會議長，1998年因精省而卸任，他成為末代議長，並於同年當選立委，在政壇可謂叱吒風雲，也見證了板橋的發展。

新北市議長蔣根煌率多位議員，到劉炳偉靈前致意。（圖／馬景平攝）

前台灣省議會議長劉炳偉日前病逝，家屬18日在新北市立殯儀館舉行告別式。（黃世麒攝）

而劉炳偉卸任後罹患口腔癌，曾經開刀但身體並未復原，去年還發現癌細胞轉移，經過一連串的治療後，最終上月21日在板橋中興醫院逝世，享壽67歲，家屬則於今日舉辦追思會。

國民黨主席江啟臣、立法院長游錫堃、前立法院長王金平、新北市長侯友宜、前副總統吳敦義、前台灣省議長高育仁、新北市議長蔣根煌和多位中央地方民意代表都前往弔唁，劉炳偉的眾多好友也前來送他最後一程，不少人淚灑靈堂，場面肅穆莊嚴。

劉美芳致詞時哽咽表示，父親篤信佛法、愛護動物，是個名符其實的「暖男」，他的生活質樸簡單，向來不喜歡名牌名錶等奢侈品，一生都貢獻在地方建設和幫助弱勢團體，也希望大家不要再為他流淚，「不然爸爸會捨不得」。

立法院長游錫堃 （左起）、全聯董事長林敏雄、前立法院長王金平。（黃世麒攝）

國民黨主席江啟臣（左起）、前副總統吳敦義、鴻海創辦人郭台銘。（黃世麒攝）

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(中時電子報)