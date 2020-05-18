為疫情卡關留學生解套！新竹清華大學指出，受到新冠病毒肺炎疫情影響，全球有9成學生無法上學，教育部日前公布疫區境外台生專案轉學方案，清大也注意到不少已申請上國外大學及研究所的台生因簽證等問題無法成行，因此清大決定設立「為公書院」，歡迎他們到清大短期研修，在出國前的等待期不中斷學習，享受完整校園生活。

清大教務長焦傳金表示，全球共185國因為疫情而被迫停課，今年9月能否開學仍是未知數。清大為實踐社會責任，決定設立「為公書院」，協助已申請上或正就讀國外大學、研究所銜接其學習生活。學生將獲短期研修證，可修讀清大所有大學部與研究所課程（含實驗、實作、體育等課程），成績及格即可獲發成績單，也可進實驗室，經指導教授評量合格也可獲發實習證明；甚至可以接受課業輔導，參與書院、社團、體育、藝文活動，並申請宿舍。

焦傳金表示，為公書院也安排了由中研院士黃一農領軍的「夢幻導師群」，包括專研腦科學的中研院士江安世、《科學人》總編輯李家維、科技考古與文物鑑定研究中心主任蔡能賢、國際經濟法學會SIEL執行副會長彭心儀、兩度電視金鐘獎「動畫節目獎」得主傅麗玉、力旺電子董事長徐清祥等11人。

黃一農表示，為公書院是幫台灣「超前部署」，導師群全都是義務付出，「把這群出國去闖天下的台灣子弟當自己的孩子看，希望他們在新冠疫情期間仍然可以在清華享受完整的校園生活。」就算只有幾個學生申請，或只待兩三個月，導師群的付出都有意義。他還說，能與不同領域、即將出發往不同國家留學的學生在清華共處幾個月，「與其說是被疫情耽誤的楣運，不如視為另一種好運。」

竹科實中雙語部高三生姜宇恩就對申請為公書院極有興趣。他已獲得美國密蘇里新聞學院入學許可，但卻因疫情不知何時才能成行。姜宇恩表示，未來想成為一名調查記者，得知清大有許多新聞、寫作、影像敘事、大數據、資訊等課程，將可幫助他在進入新聞學院前多方探索並做好準備。

申請為公書院的學生必須與其他新生一樣繳納本地生學雜費，但如因疫情緩和、在學期結束前即赴國外大學就讀，可依比例退還已繳納費用；經濟弱勢生免繳學雜費。即日起至5月29日（星期五）接受報名，6月10日前公告錄取名單，6月30日前完成註冊，開學日為9月14日。詳參http：／／exten.site.nthu.edu.tw／p／404-1213-178781.php？Lang=zh-tw

(旺報 )