價格比旗艦級手機更有競爭力的中階款式，向來都是市場上的常勝軍。或是為了爭搶此一市場，外媒預測 Google 即將推出的新中階機種 Pixel 4a，可能價格將會比預期更低，讓它在與新 iPhone SE 正面競爭的條件下，擁有更好的價格優勢。

在此之前，知名爆料達人 Evan Blass (@evleaks)曾經指出 Pixel 4a 價格從 399 美元起跳。這一點，跟 4 月下旬推出的新 iPhone SE 相當。但《9to5google》網站總編輯 Stephen Hall (@hallstephenj) 指出，根據他的消息來源，Pixel 4a 今年預計升級容量，從 128GB 起跳，並且價格下調至 349 美元。對此《TNW》網站認為，Google 改變定價策略，很可能就是受到前陣子上市的新 iPhone SE 所影響。

heard Pixel 4a is going be $349 https://t.co/zaezMcTCDG — Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020

《TNW》網站分析，採用最新蘋果 A13 處理器的新 iPhone SE，僅以 399 美元起跳是很具競爭力的價格，並且在最新處理器的加持下，能夠保證在未來一兩年仍舊能保持一定的優越效能。相對來說，Pixel 4a 據了解僅搭載高通 Snapdragon 765(或者有傳聞指出是 Snapdragon 730 處理器)，對於長期使用下的效能表現來說，就比較令人存疑。但即便如此，僅僅降價 50 美元的幅度，對於傾向選購中階手機的消費者來說，已經是足夠大的吸引力；再加上容量加倍(新iPhone SE 入門款式儲存容量為 64GB，Pixel 4a 傳為 128GB)，這一點也是相當加分。

Pixel 4a 原先傳出可能會在 5 月 22 日發表，但近期有報導指出，可能為配合 Android 11 beta 的亮相時間(6 月 3 日)，延後至 6 月 5 日發表。台灣自 Pixel 3 這一代開始，已成為全球少數開賣 Pixel 手機的地區，因此 Pixel 4a 也相當有機會登台銷售，但先前台媒《ePrice》指出，今年 Pixel 4a 在台開賣的時間點會延遲較久，約 7 月才會推出。為了替新機鋪路，Google Store 針對前一年的 Pixel 3a 提供了限期降價 NT$3500 的優惠，目前仍舊有效(5月21日止)，有興趣的朋友可參考。

(科技)