三竹資訊（8284）18日正式掛牌上櫃，成為櫃買中心軟體類股新兵。三竹今以45元掛牌上櫃，雖然上櫃前受到利空訊息干擾，但股價仍逆勢勁揚，盤中最高一度漲至72元，漲幅60％，迎來蜜月行情。三竹董事長邱宏哲表示，展望未來營運，手機簡訊認證將會是未來趨勢，隨著未來電子交易、網銀交易越來越多，簡訊應用也會一起成長，將對三竹接下來的營運有正面助益。

三竹資訊成立於1991年，其行動金融看盤下單平台的市佔率高達90.57％，與金融業長期合作，自有品牌「三竹股市APP」也是台灣股民看盤首選，每月高達百萬用戶數。

三竹資訊18日在櫃買中心舉辦「三竹資訊公司上櫃掛牌典禮」。董事長邱宏哲坦言，三竹過去磨劍30年，終於掛牌上櫃，心情是亦喜亦憂，「喜的是終於走到這一步，憂的是未來要扛起更重大的責任，未來將會更努力改善公司體質」，讓公司更健康發展。

三竹資訊營運規模逐年擴展，2019年累積營收16.7億元寫歷史新高；每股稅後盈餘攀上4.48，同樣創造歷史新高。

不過三竹先前在完成競拍後發布重訊表示，因主要簡訊供應商中華電信調整網外簡訊價格，將導致營業成本每月增加12％，引發投資人擔憂恐對應運造成影響。對此，邱宏哲表示，當時因為與中華電信還在協商中，因此沒有提早公布，5月5日簽署合約完成，確定後當天就立刻公布重訊。為展現誠意，若競拍投資人於掛牌當日賣出持股，賣出價格低於競拍人得標金額加手續費及相關費用而產生損失，將由公司董事長自掏腰包補償差價，並再加計每股2元的金額補償。

(工商 )