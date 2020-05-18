總統府近日爆發黑函風波，黑函指府方不想再續聘之前曾逼蔡總統，不要爭取連任的辜寬敏等獨派大老當資政，不過辜寬敏今天回應媒體詢問時表示，總統府祕書長陳菊已來電邀請他續任總統府資政，他也已經答應。

主跑總統府線的記者上周五、六連續收到數封匿名郵件，內容為府核心幕僚在會議前後向蔡英文總統所做報告和建言，總統府已表示，該資料疑似駭客所為，且資料遭變造，府方也已向刑事警察局報案。

根據黑函內容，在資政部分目前有16人，建議未來增列至25人，不再續聘人選，包括吳澧培、辜寬敏、李遠哲，都曾表達過辭意。其中建議吳澧培直接不續聘。

黑函內容也包括建議府祕書長陳菊去拜訪辜寬敏，禮貌性慰留但不強留；李遠哲部分，幕僚建議不強求，以免未來又被要挾，但請總統決定。其餘人選，建議思考軍方大老、社會賢達。外界質疑黑函內容是否真得經過變造？

媒體今天詢問辜寬敏，總統府祕書長陳菊是否有要求他續任資政？辜寬敏表示，陳菊有打電話給她。「我有答應。她打電話給我說，辜先生不要放棄資政，這就是表示說，她擔心我離開資政嘛，所以才打一個電話給我。我給她答應了。」

他說，現在他還是幫忙總統的資政，他推動台灣制憲基金會，這個是體制外的，他雖然答應會留下來，但如果未來政府的施政方向完全違背他們的立場，對於台灣這麼重大的事情，沒有任何作為，「那我隨時會離開」。

辜寬敏也強調，制憲和修憲完全不同，蔡總統有多少決心要去推動台灣國家正常化，他不清楚。

但他認為，蔡英文到底是要做一個中華民國總統，還是最後要做台灣總統，蔡必須要做出決定。他也相信未來4年，蔡英文會朝這方向來努力。「如果她能夠完成，就會成為台灣的國母」。

至於此次黑函風波，辜寬敏表示遺憾，質疑國家的秘密資料怎麼會流出來？執政者應該要負起責任！但他認為，這對國際間的影響很有限。

台灣制憲基金會執行長林宜正也表示，在大約不到1個月前，陳菊就已當面邀請辜寬敏續任資政，當時他本人也在場，所以對於黑函的真假，他是抱持很大的問號。

(中時 )