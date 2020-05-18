日系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，美國加大對華為制裁力道，恐影響到聯詠OLED DDIC原先的樂觀預期，故將聯詠目標價由225元調降到195元、中立評等。

日系外資表示，對聯詠的樂觀前景主要是建立在其於大陸OLED DDIC市場上的主導地位，由於華為針對OLED智慧手機的積極佈局以及京東方OLED產能，有利於聯詠在2020年市占率上成長，華為是提升OLED智慧手機在大陸滲透率的主導品牌，估計聯詠在OLED DDIC訂單中60~70%以上應來自華為，因此，美國的任何進一步制裁都將大大減緩大陸OLED智慧手機的普及，並威脅聯詠的增長前景，甚至損害其在OLED DDIC市場的主導地位，鑑於這種風險，將聯詠的OLED DDIC在2020年、2021年的出貨量預測從7000萬、8600萬降低至4700萬以及3400萬，並將2020年和2021年每股收益下調4~8%，並將目標價由225元調降到195元、中立評等，但外資強調，聯詠在TDDI和LDDI領域的領導地位依舊穩固。

日系外資指出，受惠居家辦公(WFH)趨勢，NB、顯示器需求的增長帶動聯詠相關SoC(系統單晶片)出貨，且聯詠也為三星供應鏈，整體來說，聯詠在TDDI(整合驅動暨觸控IC)、LDDI(大尺寸面板驅動IC)和SoC(系統單晶片)具有多元化的產品優勢；不僅如此，聯詠也持續會有新品推出，包括旗艦90hz、120hz TDDI等新產品，在業界具有領先優勢。

(時報資訊)