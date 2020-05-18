美國商務部於15日宣布華為新禁令，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠商將含有美國軟體和技術的產品賣給華為，其中台積電(2330)也受新規定限制，美國不保證台積電還能持續供貨華為。

受此影響，15日台積電ADR下跌4.42%，以49.8美元作收，今天盤中股價亦下跌5.5元，跌幅為1.85%，銅箔基板廠台燿(6274)及聯茂(6213)亦掃到颱風尾，2家公司盤中股價同步被打至跌停板，連台光電(2383)都受到拖累大跌，成為今天台股重災區。

大立光(3008)盤中亦失守4000元關卡，致使台股盤中指數走弱，一度失守10800點，資金轉戰生技及傳產類股，和康生(1783)、宅配通(2642)、康那香(9919)、日馳(1526)、國光生(4142)、創源(4160)盤中股價強攻漲停板。

在傳產及生技扮演多頭火種下，台股指數跌幅縮小，力守10800點，截至11點40分為止，加權股價指數為10802.5點，下跌12.42點，成交量1299.08億元；OTC指數為141.82點，上漲0.18點，成交量337.22億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲3.83%，其次是油電氣類股及化生醫類股，分別上漲3.45%及2.7%，表現較差者為光電類股、電子零組件類股及其他電子類股，光電類股下跌1.64%，電子零組件類股下跌1.63%、其他電子類股下跌1.6%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲3.85%，表現最差為網通類股，下跌1.8%。

就技術面來看，上周台股隨美股漲多拉回，終場加權股價指數收盤為10814.92點，累計一周下跌86.5點，跌幅為0.79%，周K線收黑，成交值為8769.99億元，較前一周下滑，OTC指數收盤141.64點，上漲0.59點，漲幅為0.42%，周K線收紅，已連續第8周收紅K，成交值2511.19億元，較前一週下滑。

今天台股指數在台積電領跌下，指數開低，一度失守10750點，盤中則力守10800點；由於外資現貨操作持續站在賣方，壓抑指數於年線下方弱勢整理，且日KD指標走勢向下，市場追漲意願降低，成交量能萎縮，上檔年線反壓不易站上，不過由於短、中期均線持續多頭排列，為下檔提供強力支撐。指數在上有壓下有撐情況下，預料將在10700點到11000點之間震盪整理。

分析師表示，上周台股受到美股漲多回跌而跟著修正，今天早盤再因美國華為新禁令賣壓出籠，指數一度失守10750點，回測月線，讓台股多頭氣勢轉弱。

由於市場擔憂疫情有二次復發風險，且近期美中貿易紛爭再度升高，將影響市場表現，還有中國即將召開兩會，市場觀望兩岸關係後續發展，加上近期外資現貨持續站賣方，皆影響市場追高意願，考量目前台股面臨上檔反壓，短期盤勢將陷入劇烈上下整理，故建議逢低佈局不追高。

目前台股投資選股仍以未來趨勢有利的產業，如食品、防疫與醫療、PC及伺服器、遠端視訊及5G網通、宅經濟、自動化、眼科等產業及相關個股為主，惟上述相關股價已大漲甚至創新高，即使短線仍有上漲機會(或因軋空)，但因股價估值過高，此時大幅追價的投資風險將會越來越高，建議短線逢高減碼、區間操作、見好就收。

太醫(4126)第1季稅後盈餘為1元，表現符合預期，密閉式抽痰管接單排程已至9月，Q2-Q3營收及毛利率可望維持高檔水位，密閉式抽痰管除可隔絕痰液與空氣接觸外，亦可連接呼吸器一起使用，故在新冠肺炎病毒疫情爆發後，2月起中國地區客戶拉貨動能強勁，Q2歐美客戶端也陸續下長單，獲利較去年衰退主因去年有處分舊廠，貢獻每股盈餘2.83元，倘若扣除此，2020年本業成長達22%。

(時報資訊)