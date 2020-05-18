日本上周解除大部分地區的緊急狀態，周日東京新增人數降至個位數5例，為4月7日進入緊急狀態以來最低，投資人感到樂觀，但仍警覺於美中關係的緊張升高態勢。

周一日經225指數小跌，晨收恢復失土上漲140.3點或+0.7%，為20177.8點。東證一部指數漲6.29點或+0.43%，為1460.06點。

個股表現上，因美中關係不確定，美國總統川普行政部門在上周五要切斷華為在全球的所有供應鏈關係，加上費城半導體指數上周五下跌2.2%，衝擊部分個股表現，螢幕控股(Screen Holdings)跌12.5%，東京電子跌2.7%，Advantest公司跌2.6%。

證交所33個分類中有5分之3交易走高。採礦、漁業和森林、石油和煤炭表現最好。石油天然氣相關公司Inpex和日本石油勘探有限公司分別上漲3.8%和7.5%。

日本雖於本周一公布衰退的經濟成長數據，然符合預期，對市場影響有限。

(時報資訊)