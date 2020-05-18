華紙（1905）2020年首季營運仍處虧損、對第二季營運持續保守看待，但公司自15日起執行庫藏股，預計在5.8～10元買回3萬張股票。在實施庫藏股撐盤下，今（18）日股價開高走揚，最高勁揚4.32％至7.73元，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲造紙類股。

華紙受國際漿價續處低檔、例行性歲修較長影響，2020年首季合併營收45.61億元，季減9.23％、年減15.26％，創近7年半低點。不過，歸屬母公司稅後虧損1.17億元、每股虧損0.11元，虧損幅度已較去年第四季減少45.42％，自6年來低點好轉。

由於目前各國疫情狀況未明，經濟復甦狀況及市場能見度仍有待觀察，且廠區仍有部分設備進行例行性歲修，華紙對第二季營運仍保守看待。不過，標籤底紙、醫療用紙等特殊紙需求穩健，並將於6月發表非塑食品用紙，首波將運用於手搖飲料杯及食品包裝。

為了激勵員工、提升員工向心力，華紙董事會14日通過執行庫藏股，將自今（15）日起至7月14日間，預計在5.8～10元買回3萬張股票、以轉讓給員工，買回股票總數占已發行股份2.72％，總金額上限23.65億元。

投顧法人認為，由於國際木片價格居高不下、漿價因國際經濟情勢疲弱而漲價不易，不利漿廠營運。華紙目前營運仍受疫情影響，除了食品包裝紙、標籤紙與醫療用紙需求能見度較高外，文化用紙受疫情影響改採遠端辦公，預估短期需求將較為疲弱。

不過，華紙近年積極轉型，去年高毛利的特殊用紙占比已超過文紙，且繼先前成功研發紙吸管後，亦成功開發出不含塑膠膜的紙杯及封蓋，使吸管、紙杯及封蓋可達到100％完全回收，新產品將於6月推出，預期未來毛利率有機會逐步走揚。

基於木片成本、紙漿售價及市場需求對漿廠營運不利，投顧法人預期華紙今年營收將衰退中個位數百分比、續探近8年低點，營運將續處虧損，但虧損幅度可望減少近4成。由於產業成長較不具爆發性，維持中立評等、目標價8元。

(時報資訊)