半導體製程設備及自動化設備廠京鼎(3413)第一季營收20.86億元，季減1成、年增近28%，毛利率23.38%，營業淨利2.74億元，稅後淨利2.36億元，年增率174.16%，EPS 2.86元。

隨著主要美商大客戶積極拉貨，第一季營收表現不淡，受惠半導體先進製程需求續旺，公司審慎樂觀看待第二季業績展望。

京鼎第一季營收比重中，半導體/面板/醫療設備模組暨關鍵零組件占比提高至93%，毛利率23.38%，比去年同期提升3.41個百分點。EPS 2.86元，明顯優於去年同期的1.04元，僅略低於去年第四季的3.31元。

另外，半導體大廠美商應材公布2020會計年度第二季財報，公司表示，儘管情況仍然不穩定，但根據當今的能見度，其供應鏈持續恢復中，對半導體設備和服務的潛在需求依然強勁。

應材2020會計年度第二季營收39.6億美元，比去年同期上升12%；第二季GAAP每股盈餘0.82美元，非GAAP每股盈餘0.89美元，比去年同期分別上升17%與27%。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森 (Gary Dickerson) 表示︰「在應對新冠肺炎帶來的挑戰時，應材運用安全性、生產力重整旗鼓，提高了公司實力，協助客戶和產業向前邁進。儘管情況仍然不穩定，但根據能見度，我們的供應鏈持續恢復中，對半導體設備和服務的潛在需求依然強勁。」

(時報資訊)