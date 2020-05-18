關貿網路將在6月19日進行改選，據了解，委託書徵求大戰將在19日（週二）正式開打，而關貿最新的前十大股東統計也出現大洗牌；據透露，在公民股競相加碼之下，華南金旗下華南產險及長榮航空旗下立榮航空，已新進榜前十大股東，名列第9、第10大。

最新統計顯示，合計財政部與兆豐銀、華南產險，泛公股的持股合計達41.53％，至於長榮航空集團則合計長榮、立榮的持股，則達6.41％，持股水位在各民股之間可說最高，而在此次改選，由長榮僅推出長榮航空董事長林寶水為候選人，因此據了解，公股和長榮已有一定的合作默契。

面對民股來勢洶洶，財政部為首的公股陣營，此次則打出經營績效牌，關貿網路自從董事長許建隆上任，近3年多營收、EPS連創新高，營收方面自2016年的12.48億元到2019年17.25元，每股盈餘（EPS）方面，自2016年的1.38元到2019年的1.96元，每年都有約10％的穩健成長，而今年以來的前4月營收總和也較去年同期成長7.07％；此外，今年因應新冠肺炎疫情的影響，關貿受政院委託執行網路預購口罩的系統開發建置（口罩2.0、3.0），趕在疫情擴散前讓民眾可網購口罩，亦受經濟部委託執行振興抵用券資訊系統，成為防疫國家隊相當重要的一環，上述均為公股爭取小股東支持所打出的經營績效牌。

根據關貿最新的前十大股東名單，財政部等前五大股東持股比重及排名未變之外，第6至10大股東的排名則出現顯著的變化，華南產險及立榮航空，分別以0.94％、0.74％居第9、10大股東，而長榮航空原本就以持股5.67％位列關貿的第2大股東，如今再加上立榮航空加碼持股，泛長榮航空集團的持股已達到6.61％，而台南大民股方家，旗下精承投資及佳亮投資兩大投資公司，近一年來均不斷加碼，持股分別為2.62％及1.07％，居第6、8大股東，佳亮投資亦是新進榜前十大，而民股丁方威的持股，則從去年的1.02％加碼至1.2％，現為第7大股東，而昇恆昌旗下的圓方投資，此次仍以持股4.06％為第4大股東。

以財政部的提名名單來看，現任董總許建隆、張陸生將獲續任，至於現行設有民股董事長，並由民股賀士郡出任，對於賀會否續任？財部方面則回應：「各種可能都有，要看改選結果。」倘若賀所獲席次有限，亦有可能無法連任。

本屆3席監察人，全由民股擔任，據了解，因為在此次改選之後，關貿網路將改以3席獨立董事成立「審計委員會」，來取代先前設置3席監察人，因此過去「董事席次分不夠的民股可當監察人」的時代將宣告終結，但由於「人人都想留在董事會」，最後直接走上公民股分頭徵求委託書，展開對決。

(工商 )