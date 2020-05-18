金門大學盧姓教授被女學生指控，以整理成績資料為由，晚上9點多把她載往住處，接著開口詢問「妳會做什麼其他的事情來提高你的成績嗎」，似乎在暗示些什麼。據了解，全案已經進入學校性平會；校方表示，將進入調查程序照流程處理。

女學生在《Dcard》指控，5月7日下午5時許，教授請她幫忙整理點名資料、成績資料，後來覺得時間有點晚了，想改天再拿資料，沒想到教授就逕自開車到她的租屋處叫她上車。女學生說，當時沒想太多，想著可能東西在別處，結果竟被載往巷子內，接著有點半強迫的進到教授的鐵皮屋車棚。

當下以為教授把資料放在住處，所以沒有特別詢問，觀察一下四周，裡面有床、小床頭櫃和一張放著棉被的小沙發，後來又被教授叫進去更裡面的房間；女學生說，「我開始有點害怕，但又相信老師不會幹嘛，（所以）我就在那邊等著。沒想到教授突然問了一句，「妳會做甚麼其他的事情來提高你的成績嗎？」

當下女學生傻住，鎮定詢問，「什麼事？」結果教授回覆，「不知道啊。」女學生透露，覺得非常不舒服、噁心，因此趕緊打電話向同學求救，最後順利脫困。

事後女學生心有餘悸表示，其實資料從頭到尾都在教授車上，「我越想越覺得恐怖、噁心，他根本就是在密謀，我警戒心真的太弱了，回到租屋處我才崩潰，整的人都在發抖，手跟腳都停不下來，害怕到出門都疑神疑鬼，不敢出門，一定要有熟人在身邊陪著，害怕在路上又遇見他，現在完全不想看到他。」

女學生崩潰地說，「情緒糟糕一點會覺得很不想活，覺得人生好累，為什麼我會遇到這種事情，同時又很害怕他持續找上下一個女同學。」

對此金門大學主任秘書蔡宗憲向媒體表示，學生有提供相關資料，將按照規定進行處理。另外，留言處也有同校學生更新進度指出，當事人已報警，全校老師都知道了，警方以及性平會已介入處理。

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(中時電子報)