520就職典禮在即，前總統馬英九今天在三重表示，有收到總統蔡英文20日就職典禮邀請，但他不會出席，因為「蔡總統4年來沒做到中華民國總統應做的事，我沒有辦法認同」；另對於總統府文件外洩事件，馬則表示，「我又變成馬維拉！」

馬英九表示，我發現國家在退步，自由、民主、人權法治都在退步，經濟也在退步，再加上幾個區域經濟整合，像跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)或是區域全面經濟夥伴協定(RCEP) ，「我非常憂慮」。

此外，總統府傳出疑遭駭客入侵，涉及總統府幕僚向蔡英文總統報告文化部長、通傳會NCC委員等人事內容外洩，民進黨吳怡農表示，馬政府執政時期資安就沒做好，導致現在文件外洩。對此，馬英九表示，「我又變成馬維拉！」馬說，這種說法很無聊，若真如此在他執政時期怎麼沒有發生這樣的問題，當然是蔡英文內控沒有做好。

針對韓國瑜15日於臉書回應罷免案，並向韓粉喊話不要去投票，馬英九表示，這由高雄市民來決定，目前還看不出來結果會怎樣，是否罷免是人民的權利，要不要出來由他們來決定；對於國民黨是否全力協助韓國瑜，馬表示，他的了解是已經相當充分。

(中時 )