中選會主委李進勇今日至立法院內政委員會出席「高雄市長罷免案」專案報告前受訪表示，韓國瑜身為被罷免人，可以為自已辯護、呼籲民眾表態，但不要傳達錯誤訊息，請率領公務員依法行政。

李進勇指出，有關韓國瑜呼籲市民6月6日不投票，不參與政治活動，而遭「Wecare」發起人尹立質疑，恐有妨礙秘密投票之嫌疑。因為韓現在一方面是被罷免人，但另一方面是高雄市長，所以希望韓要兼顧責任。

李進勇說，憲法明定要保障公民投票權，身為公務員應該都很熟悉，提醒大家千萬不要因此觸犯法律，這件罷免案要非常平順，在完全尊重公民意願下進行。

李進勇表示，這次的罷免案，將會比照2018年高雄市長選舉，設置1823處投開票所，並已在本月8日時已全數達標。其中213處為新設或異動地點，也將加強辦理無障礙設施、投開票所地點宣導。屆時會連結google地圖，建置線上查詢系統，供民眾查閱。

李進勇說，為因應新冠肺炎疫情，到時候也會加強宣導選民進入投開票所時，必須配戴口罩、測量體溫、酒精消毒手部等等，投票場所也會進行消毒作業。

(中時 )