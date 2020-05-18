小彬彬18日受訪表示，1月18日已與越南籍女友小英在越南登記結婚，原定5月與愛妻赴駐越台灣辦事處「愛情考試」，兩人分開面試完判定是真愛，台灣才會承認這段跨國婚合法性，但無奈疫情來攪局，因此延至9月。小彬彬經歷前兩段婚姻，他透露自己在這段婚姻最大的不同，「我變得更成熟，也更認真看待婚姻，希望給對方一個依靠。」

小彬彬坦言，「以前沒有很認真看待婚姻，覺得結婚就是這樣，現在會想未來，希望事業再穩定一點，而不是像之前開餐廳覺得無所謂。」他的轉變正如彬媽所言：「這段婚姻這麼多關卡要過，你應該要非常重視，而且珍惜。」迎接第三春，他沒有太虛華的求婚過程，而是有天對小英說：「我們定下來吧。」小英則平靜回應：「好啊。」於是，他們攜手在越南登記。

兩人年紀雖然有差，但小彬彬不覺是問題，「我才40歲，至少還有10年可以打拚，一定給她一個安穩的家。」他前陣子開始做幕後拍片工作，小英對於化妝、服裝有天分，他認為在工作上，他們也是很好的一對。問及兒子小小彬與迷你彬的看法，他笑得開心，「他們都知道，很祝福，還覺得爸爸好厲害，竟然到越南娶老婆。」至於第三段婚姻是否急生子？他回應：「順其自然。」

(中時 )