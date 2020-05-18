亞市盤中受到美聯準會（Fed）主席鮑威爾的言論影響，國際金價延續上漲走勢，讓現貨黃金突破每盎司1760美元關口，單日內大漲逾20美元。此外，黃金受益於大陸和美國關係重新出現的不確定性，本周值得關注的消息還包含鮑威爾的國會證詞以及中美之間的貿易相關消息。

由於鮑威爾在接受CBS採訪時表示，美聯準會的彈藥尚未耗盡，如有需要可採取更多措施，並指稱可根據需要增加資產購買規模。由於鮑威爾最新言論暗示美聯準會可能加大貨幣刺激，導致金價受到提振。現貨黃金亞市盤中短線再度拉升，金價突破1760美元、最高觸及1763.60美元，創2012年10月以來的新高。

根據新浪財經引述鮑威爾說，美國經濟將會從新冠疫情中恢復，但過程可能會拉長到明年年底，並且取決於疫苗的問世。

鮑威爾表示，美國第2季GDP可能很容易達到萎縮20％至30％程度；企業和家庭可能需要「3到6個月」的更多財政援助，以避免破產；他也再次強調與美國聯邦公開市場委員會（FOMC）成員仍認為，負利率對美國來說可能不是一個合適或有用的政策。

(旺報 )