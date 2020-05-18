珉奎和在玹也在場。(圖／翻攝自IG)

南韓日前爆出梨泰院夜店群聚感染新冠肺炎，被稱為「毒王」的民眾，2日連跑5間夜店狂歡，導致161人中鏢，前女團KARA隊長朴奎利當天也在場，讓她被罵翻，不過現又傳出還有偶像出沒梨泰院，雖然是毒王事件的前1周，但仍需要在家自主隔離，而4位偶像都是紅透半邊天的大勢偶像，消息一出讓外界相當震驚。

南韓媒體《Dispatch》曝光，上月25日晚間至26日凌晨，防彈少年團(BTS)的田柾國、「臉蛋天才」ASTRO的車銀優、NCT鄭在玹與SEVENTEEN金珉奎在梨泰院聚會，不僅吃飯還到介於酒吧與夜店之間的場地續攤，雖然他們都接受新冠肺炎檢測，結果為陰性，但政府呼籲4月24日至5月6日曾到梨泰院的民眾，需在家自主隔離。

除了柾國與珉奎沒有官方公開行程外，車銀優在5月7日參加電台節目《兩點出逃Cultwo Show》，8日與9日都參加音樂節目《Music Bank》與《Show!音樂中心》的直播錄影。在玹身為音樂節目《人氣歌謠》主持人，更從4月26日開始，每周都參加節目，接觸到不少藝人。

對此，柾國所屬公司Big Hit娛樂稍早回應，認了他有去梨泰院的餐廳及酒吧，但澄清是在梨泰院夜店爆發第一個確診者之前造訪，並表示柾國雖沒有症狀，也遵循政府指示，自行接受新冠肺炎檢測及其他措施，「本公司認為是藝人私生活，對外公開是不恰當的。」但公司也道歉這個做法不正確，鄭重向大眾道歉並會深刻反省。

柾國、銀優、在玹與珉奎因為同齡朋友，所以組成「97LINE」，是偶像組合之間有名的同齡好友團體。

(中時電子報)