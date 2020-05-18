為打擊盜版影視，KKBOX集團旗下OTT平台KKTV發起「＃我就正」活動，串連台灣共12家正版OTT平台，包括CATCHPLAY＋、Hami Video、LiTV線上影視等業者，各家臉書粉絲團將換上「正」標記的特效框，以及分享跟「線上影音」相關小知識，要藉由這活動讓大眾更了解串流平台的世界。KKTV總經理張均儒表示，「KKTV構思並發起這個活動的出發點很單純，只要少一個人看盜版，多一個人看正版，對整個OTT產業來說，都是很大的鼓勵。」

日前刑事警察局與美國電影協會（MPA）合作，查禁了台灣最大盜版網站楓林網，其他知名盜版網站也紛紛自主關站，許多OTT平台流量因此暴風成長。根據資策會資料顯示，警方破獲「楓林網」後，不但讓上百個盜版網站隨之自動關閉，所有正版平台業者流量也飆升約5成，顯示民眾使用OTT觀影需求極高，這波成長也令線上影音串流平台業者再度深刻感受過去盜版重創與吞食整個OTT、影音製作產業，台灣每年盜版所損失的金額高達283億。

KKTV發起發起活動，聯手「CATCHPLAY＋」、「ELTA.TV」、「GagaOOLala」、「Giloo紀實影音」、「Hami Video」、「LiTV線上影視」、「myVideo影音隨看」、「Vidol影音」、「四季線上」、「歡樂看Fain TV」、「遠傳friDay影音」發起活動，在粉絲團上分享關於「版權QA小知識」，回應長期以來民眾對於線上影音平台營運上各式各樣的疑問。

例如常常轉播運動賽事的「ELTA.TV」，就常碰到民眾詢問為何只有MOD看得到，OTT平台無法播？經營日劇市場已久的KKTV，也常被粉絲問為何沒有引進番外篇？而以提供台灣地區服務為主的LiTV，則常被粉絲問說為何海外無法使用？擁有豐富片庫的myVideo，則常遇到粉絲詢問正版畫質可以到多清晰？

KTV總經理張均儒表示，「我們可以理解大家想追劇的心情，但也需要讓民眾了解，影音內容的授權有一定規範與流程，每部影音作品在海外的授權條件也有所不同。」「而盜版無須遵守這些規則，用非法手段更新片源，這樣不勞而獲的行為不只是貪小便宜，更嚴重傷害製作優質內容背後付出的心血。」當正版平台擁有觀眾，才能有足夠的影響力，凝聚更多的資源與條件，去爭取引進或自製大家想看的影音內容，進而營造出創作優質內容的正向循環。

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