民進黨府院高層內部會議資料疑似遭駭客入侵之後公布，國民黨立院黨團今天開記者會砲轟。國民黨團書記長蔣萬安怒批，這不僅代表資安漏洞，也顯示民進黨心中最重要的是個人跟派系的利益鬥爭，而不是關注民生福祉。

蔣萬安說，蔡英文總統新的任期都還沒開始，就已經開始政治鬥爭，從被披露出來的會議內容看來，新的內閣改組根本不是用人唯才而是派系鬥爭，是在爭權奪利不是關注民生，紓困搞得零零落落，民怨四起，政府的心思全部都在搶位子。

國民黨團總召林為洲表示，這些紀錄顯示的是是對於國家制度的傷害，獨立機關不再獨立了，包括NCC、促轉會、監察院，人事任用是這樣討論的，是去判斷他親綠不親綠、是不是民進黨的人、可不可以溝通，「你就知道總統跟行政院層級討論人士的觀點竟然是這樣，還說將來要打擊不同陣營的策略。」

林為洲批評，獨立機關不獨立了，都可以廢了，現在人事同意權在立法院審查，國民黨認為在府院沒講清楚說明白之前，「不會行使人事同意權」，促轉會、NCC、考監的同意權，國民黨都將拒絕行使，如果是這樣子在討論派任，過民黨完全不能接受，台灣民眾也不能接受，破壞國家體制莫此為甚。

國民黨立委陳以信也諷刺，總統府是在幫「國際橋牌社」（戲劇）寫劇本嗎？電視劇都沒這麼精彩，明明政府已經在調查局成立資安站，國防部成立資電通軍，結果最大漏洞在最高層。陳也點名總統府秘書長陳菊不應該此時離任，她應該要負最大責任，陳菊離開，誰要調查？

(中時 )