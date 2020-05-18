隨疫情趨緩，各級學校的戶外教學也將解封，桃園市長鄭文燦18日宣布，將依分流、分班、不過夜3原則，讓各級學校恢復小規模戶外教學活動，如農事小體驗、社區小旅行、觀光工廠小型活動等，讓學生們有機會走出教室解悶，待各校收到教育局公文即可恢復辦理。

桃園市教育局4月20日宣布7月14日學期結束前全面禁止各級學校舉辦戶外教育、畢業旅行等校外教學活動，讓不少莘莘學子感到失望，尤其畢業生最重視的畢業旅行，市府教育局調查，國小已有93校辦完畢業旅行、47校取消、48校延後；國中有63校辦完、5校取消、2校規畫中；高中通常高二辦理，已有5校辦完、28校評估高三上學期辦理。

隨著疫情趨緩，教育局規畫以班級為單位，分班、分流，避免大規模群聚風險，但仍秉持「不過夜」原則，落實相關防疫安全措施，取消的52校、延後或規畫中的78校都可望續辦。

鄭文燦表示，各校可恢復小規模的戶外教學活動，還有農事小體驗、社區小旅行、環境教育認證場所、觀光工廠小型活動等也都可以恢復辦理，各級學校只要教育局公文一到就可開辦。

(中時 )