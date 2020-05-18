台北高等行政法院去年以自救會「非法人團體」，無當事人能力、起訴不合法及8月16日的行政院政務委員林萬億及時任勞動部部長郭芳煜會商結論不是行政契約判國道收費員敗訴，國道收費員自救會也提起上訴，日前在就安基金委員會中勞動部部長許銘春拍板通過要從就安基金支付律師費，引發爭議，許銘春今天表示，不會從就安基金支應這筆錢，但交通部應來付這筆錢。

立法院社會福利及衛生環境委員今天針對「勞動部紓困措施之執行情形」邀請勞動部報告。

立委邱顯智表示，行政訴訟法並沒有強制規定要由律師代理，當初前勞委會主委王如玄編列2000餘萬、80多個律師提告關廠工人的說法，也是指出「要透過專業律師釐清」，但最後還是由時任勞動部職訓局法務主任出席，為何國道收費員案件不能由勞動部法務主管出席呢？

許銘春情緒激動地表示，希望由專業律師協助釐清事實，而且行政訴訟法也沒有規範公務機關不能聘請律師，「你是認為我們不能請律師，是不是？」她強調，「我沒有告勞工」，是要維護所有國道收費員的權益。

(中時 )