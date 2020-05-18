面對媒體頻追問黨內鬥爭一事，柯市長（右二）態度低調，不願正面回應。（陳怡誠攝）

民眾黨近日風波不斷，黨內互鬥爭議頻傳，柯粉接連在臉書發文抨擊蔡壁如是「太后」等，台北市長柯文哲面對媒體追問，態度低調，不願正面回應。

北市府日前推出「實名制口罩自動販賣機」系統鬧上新聞，民進黨桃園市議員王浩宇揭露一張截圖，在LINE對話中，蔡壁如指責「發言人們都死了」。對此，王浩宇直言太扯，網友也看不下去，紛紛湧入柯文哲臉書留言，表示「蔡太后好強哦！六個發言人都不夠用！連檳榔柯都震怒了，是誰洩密」、「一王一后黨」、「柯文哲有理由再找第七位發言人了。 不過，發言人陣亡率那麼高，建議一次找60位發言人。」

今又傳出柯文哲再損大將，民眾黨秘書長張哲揚請辭，上周已和柯文哲當面表達請辭之意，並獲得同意，正式生效應是月底。

面對黨內風暴，今日柯文哲出席敦南安和公辦都更開工動土典禮，面對媒體頻追問黨內鬥爭一事，柯市長態度低調，不願正面回應。

(中時 )