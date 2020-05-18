香港女歌手歌莉雅（Gloria）近日捲入謊報年齡風波，她遭自稱是同屆中學的同學爆料指稱，歌莉雅並非是維基百科上的1990年出生、29歲，指她應為1978年出生、今年41歲，消息一出引發外界撻伐，歌莉雅遭指有欺騙大眾的嫌疑。

2004年出道的歌莉雅演藝成績亮眼，2012年以專輯《My Voice Story》獲得IFPI香港唱片銷量大獎最暢銷女新人獎，2016年又在IFPI香港唱片銷量大獎奪下「十大暢銷廣東唱片」，根據《鏡周刊》報導，歌莉雅遭自稱是同屆中學的同學爆料，指她並非29歲，應該是1978年出生、今年41歲。

歌莉雅遭指皮膚和外型完全不像90後出生、有欺騙大眾的嫌疑，對此，歌莉雅則認了她與爆料者是讀同一間學校，不過歌莉雅也指出，維基百科上的出生年月日不是她寫的，並強調「騙歌迷一事不成立」，表示年齡是她的隱私，不想公開，希望外界把焦點放在她的音樂作品上。

(中時電子報)