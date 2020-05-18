FT(金融時報)最新消息，巴菲特的Berkshire Hathaway在周五晚間,已經大舉拋售高盛銀行Goldman Sachs的持股。

根據FT報導，Berkshire Hathaway在第一季，已經出脫超過一千萬股的Goldman Sachs股票，在第一季底時，只剩下約一百九十萬股的持股，持股佔比不到百分之零點六。

此外，Berkshire Hathaway也調節了 JPMorgan Chase摩根大通的持股，從百分之一點九四的持股比，降到百分之一點八八。

Berkshire Hathaway的這些動作，很顯然的，是決定繼續在資本市場外坐冷板凳，維持保守觀望的策略。

諷刺的是，2008年Goldman Sachs陷入破產危機時，巴菲特是他的救星和恩人，如今卻落井下石，再補一腳把Goldman Sachs踹入更深的谷底。

原因當然是Goldman Sachs的績效，比不上他的最大競爭對手，甚至沒有交出應有的好成績單。

巴菲特的這些舉措，讓某些投資人又開始恐慌且擔心，難道經濟情勢將來會更糟糕嗎？

然而，根據前陣子巴菲特接刀子買航空股，又認錯拋售的錯誤示範來看，市場上也有投資人，認為巴菲特在這次疫情中的各種決策，應該也可視為反指標。

這一點從Berkshire Hathaway這幾年來，績效表現都劣於S&P500來看，也是有幾分道理的。

因此，這次他大舉拋售高盛銀行Goldman Sachs的持股，是股神的超前避險，還是反指標，投資人只能各自解讀。

或許，巴菲特的這些動作，真的預測了未來經濟情勢，會比現在更慘；或許，接下來經濟真如川普希望的，在第三季開始復甦，第四季回到正軌，那麼，巴菲特可能又要認錯追高，成為投資學中的經典反指標案例了。

※本文由狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)