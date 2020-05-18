「黑道太子爺」池勁緯曾因吸毒產生幻覺，翻牆闖入北市興雅國小挾持2名學童，獲判無罪、施以監護2年定讞。去年他又涉嫌竊取價值約40萬元的酒品，台北地院今開庭，他願意與被害人和解，表示父親會代他賠償。

池男父親是黑道大哥池泳霖，因此被稱做「黑道太子爺」，2014年犯下挾持學童案件被收押，父親還拜託台北看守所特別關照；池男一審獲判有罪，但二審高等法院認定他吸毒引發「安非他命精神病」，產生幻覺、心神喪失，改判無罪，施以監護2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

池男2019年11月間鎖定高價洋酒，向酒店店員誆稱公司尾牙辦活動，詢問特定酒品庫存，趁店員查看簿冊時下手偷酒。台北地院今開庭提訊池男，針對1間7萬2500元酒品、另1間33萬2800元酒品的部分審理。

池男供稱，犯案動機是變賣還債，部分則留下來自己喝，如果下月獲交保，同意賠償酒商損失。法官庭末諭知全案改簡易判決程序。

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(中時 )