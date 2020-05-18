網路上盛傳「吃感冒藥配咖啡好得快」？藥師表示，感冒通常只需支持性療法及症狀治療即可，如果吃感冒藥又配咖啡喝，不但可能影響藥效，一旦產生交互作用，恐怕會讓身體更不舒服。

常春月刊報導，台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師陳又任指出，咖啡會與某些藥物形成交互作用，例如：與鎮靜安眠藥同時使用會降低藥效，因此不宜與藥品同時併服；雖然咖啡可提神醒腦、緩解頭痛，但喝太多，可能導致胃食道逆流，還可能出現心悸、影響睡眠。根據食品藥物管理署建議，咖啡因的每日攝取量不宜超過300mg。

雖然有些綜合感冒藥含有咖啡因成分，藉此收縮血管、加強止痛，但如果吃感冒藥又喝咖啡，萬一感冒藥中有麻黃素類藥品，會與咖啡產生交互作用，反而更容易造成心悸、失眠，大劑量服用或與酒精併用甚至可能會傷肝。

陳又任提醒，感冒藥主要是症狀治療、緩解不適，不能殺死病毒也無法預防感冒，喝咖啡也不能增強免疫力。建議感冒時多休息、補充適量水份、少出入公共場所，若持續發燒3天以上應立刻就醫。

(中時電子報)