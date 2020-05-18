大陸2020「兩會」在即，根據新浪財經報導，全國人大代表、騰訊集團董事會主席兼首席執行官馬化騰今年計畫向兩會提交7份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等領域。

此外，馬化騰結合產業互聯網在新冠疫情防控、復工複產複學過程中的重要作用，建議加快制定產業互聯網國家戰略，壯大數字經濟；建議發揮「互聯網＋」優勢助力「後脫貧時期」鄉村振興，並加大新基建在農村部署和投入，讓廣大農民共用數位經濟發展紅利。

(旺報 )