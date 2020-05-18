7份書面建議 馬化騰兩會關注產業互聯網和鄉村振興 12:342020/05/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰今年「兩會」書面建議關注產業互聯網與鄉村鎮興等。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸2020「兩會」在即，根據新浪財經報導，全國人大代表、騰訊集團董事會主席兼首席執行官馬化騰今年計畫向兩會提交7份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等領域。 此外，馬化騰結合產業互聯網在新冠疫情防控、復工複產複學過程中的重要作用，建議加快制定產業互聯網國家戰略，壯大數字經濟；建議發揮「互聯網＋」優勢助力「後脫貧時期」鄉村振興，並加大新基建在農村部署和投入，讓廣大農民共用數位經濟發展紅利。 (旺報 ) #馬化騰 #兩會 #人大代表 #互聯網 #產業 #鄉村振興 #國家戰略 #脫貧 #新基建 #數位經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩會直面困境 聚焦六保救市 04:102020/05/14 焦點新聞 後疫情時代 兩會叫醒經濟 04:102020/05/14 焦點新聞 兩會強碰520 台商捏冷汗 04:102020/05/14 焦點新聞 上學前先上網 陸網民顯著年輕化 04:102020/05/14 產業財經 陸多地新基建新政出爐 預估2025投資將達10兆人幣 11:442020/05/14 兩岸 北京一、二把手到兩會駐地檢查服務保障工作 14:412020/05/14 兩岸 渣打估大陸兩會經濟增長目標2－3％ 16:092020/05/14 財經 習施壓點到為止 兩會料深化惠台 04:102020/05/15 焦點新聞 2015年起 習涉台談話成兩會慣例 04:102020/05/15 焦點新聞 兩會人事異動 新治港班子受矚 04:102020/05/15 焦點新聞 兩岸熱門新聞 史上最大超級加油船 117艘超巨型油輪正航向大陸 - 兩岸 反送中的真與假 陸官媒揭露背後真相 - 兩岸 陸第二波疫情 危機愈來愈大 - 兩岸要聞 - 中國時報 古人吃飯留下一錠銀子就走 店小二為何不攔？ - 兩岸 - 旺報 隱形斗篷失靈 F-22戰機委國現蹤 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。