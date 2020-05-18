美國總統川普(Donald Trump)期待體育聯盟快點復賽，但他不滿足於閉門打球，他最大的願望是有人山人海的觀眾。川普對NBC記者說：「我們想看到成千上萬的人湧進大賽與高球賽，然後不用戴口罩和保持距離。」

終極格鬥聯盟UFC全力響應川普，他們很晚才停賽，5月9日就重啟，川普還出現在UFC 249比賽的廣告裡：「這很重要，讓體育聯盟回歸。你可以保持社交距離或是什麼都好，我們迫切需要體育比賽，恭喜UFC(總裁)懷特(Dana White)。」

UFC有拳手和攝影師染上新冠肺炎，隔離之後還是照打，外界認為是老總懷特有點半強迫要求拳手回歸。PGA的Charles Schwab挑戰賽將於6月11日開打，前1個月暫定閉門。現在的情況是各家蒙受損失的職業體育聯盟非常謹慎，反倒是總統在背後催促他們復賽。

川普的言論招致很多批評，控制疫情需要由政府主導，他卻把復賽的壓力攤派到各聯盟頭上。美國目前累積152萬新冠肺炎病例，死亡逾9萬人，扣掉康復者還有百萬人以上染病。PGA復賽地點的德州也有千人死亡、4萬多個病例。

(中時電子報)