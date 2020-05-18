國立金門大學去年底曾爆出男教授強吻女學生案，近日又有學生向媒體投訴，指1名體育男師不僅以LINE騷擾女學生，問對方有沒男友、想約她出來等，且另有網友也指控該男師曾載另名女學生前往住處，暗示性的問她「想做些什麼好提高成績？」所幸該女學生機警逃走。校方目前已透過性平會對該指控展開調查。

爆料的男學生向媒體表示，體育男師以LINE騷擾女學生後，女生雖覺遭性騷擾，但不敢通報校方，加上網路論壇DCard上，也有人指該男師曾以「幫忙整理資料」為藉口，要求另1名女生和他回家，還暗示只要願意做些什麼，「有提高成績方法」，讓這位男學生覺得不能姑息，才出來爆料。

金門大學校方對外表示，該男師為兼任教師，目前已由性平會調查中，但不便透露細節。據悉，該校去年底也曾爆發1起性騷擾案，1位高齡、屆退的男教授，被控在校內研究室強吻來當助理的女學生，事件爆發後，性平會也展開調查，但結果目前仍不明。

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(中時電子報)