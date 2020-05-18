新華社報導，大陸科研團隊近日在美國《科學》雜誌在線發表論文說，他們發現了兩種可有效阻斷新冠病毒感染的人源單克隆抗體，有望用於抗新冠藥物和疫苗的研發。

中國首都醫科大學、中國科學院微生物研究所、中國科學院天津工業生物技術研究所、深圳市第三人民醫院等多家單位參與這項研究。

報導指出，研究人員從一名新冠康復患者的外周血單核細胞中分離出4種人源單克隆抗體。實驗顯示，這4種抗體對新型冠狀病毒均有中和能力。其中，分別被稱為B38和H4的兩種抗體能夠阻斷新冠病毒刺突蛋白的受體結合域與其受體「血管緊張素轉化酶2（ACE2）」的結合。

此前多項揭示新冠病毒感染機制的研究表明，該病毒主要通過其表面刺突蛋白受體結合域與人體細胞上的ACE2結合實現感染。

實驗顯示，B38和H4分別識別受體結合域的不同表位，小鼠實驗證實了這兩種抗體能降低感染小鼠肺部的病毒量，展現出了治療效果。兩種抗體還可被混合使用以便更有效抑制病毒感染。

研究團隊進一步解析了新冠病毒刺突蛋白受體結合區域與B38形成的複合物結構，從而揭示了B38阻斷病毒感染的分子機制。

研究人員指出，最新研究表明，篩選到的兩種抗體具有進一步被開發成治療新冠病毒感染藥物的潛力，並為疫苗設計提供了基礎。目前兩個抗體已在相關公司進行產品轉化，未來有望用於新冠患者臨床治療。

(旺報 )