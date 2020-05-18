日系外資針對台塑(1301)出具最新報告指出，新冠肺炎衝擊台塑今年營運動能，但隨著今年第二季高成本庫存耗盡之後，低油價優勢將從第三季逐漸顯現，預計2021年起台塑營運將出現明顯增動能，故將台塑目標價由減碼到買進、目標價從60元調升到97元。

日系外資表示，近期原油價格下跌，加上新冠肺炎疫情大流行，傷害石化產品的需求和價差，預估台塑在油價下跌的負面影響下，2020年的收益將削減25%，但預計隨著原油價格從低點拉升，將出現「低油價收益」，台塑2021年的收益上調3%，加上台塑有轉投資持股台塑石化(6505)，在台塑化帶來更好的營業利潤和投資收益下，有將有利於台塑，故將台塑目標價由減碼到買進、目標價從60元調升到97元。

日系外資表示，受周MSCI下調台塑在權重，從1.90%降至1.63%，自5月29日收盤後生效，恐導致股價疲軟，但就長線來看，預計台塑2021年的營收將恢復強勁增長，在低油價的優勢下，有利於PVC、PE價差，該兩項產品也是台塑最有優勢的產品，預計在今年第二季高成本庫存耗盡之後，低油價優勢將從第三季逐漸顯現，預測台塑2021年、2020年獲利將分別成長47%、21%。

(時報資訊)