邱美都說老樹原本樹葉茂盛，但從４月起開始枯黃，葉子掉滿地。(邱美都提供／吳建輝彰化傳真)

醫療團隊判斷蘋婆樹可能染褐根病，依其枯黃狀況，要救回可能有些難度。(邱美都提供／吳建輝彰化傳真)

上午醫療團隊進駐，甘霖樹醫團隊負責人楊淳婷說，老樹目前呈病危狀態，但知道其與地方連結，會全力以赴，搶救老樹。(邱垂洲提供／吳建輝彰化傳真)

蘋婆又稱「鳳眼果」，彰化縣永靖鄉縣定古蹟忠實第門樓旁，有一株60歲蘋婆老樹，上月突然枯黃掉葉，文史工作者邱美都因這棵老樹與忠實第的在地記憶重疊，為了救起找來樹醫生進行搶救，上午醫療團隊進駐，甘霖樹醫團隊負責人楊淳婷說，老樹目前呈病危狀態，但知道其與地方連結，會全力以赴，搶救老樹。

員林郡文史工作室邱美都為老樹請命，在臉書社團發文，請求大家搶救老樹，邱美都說，老書原本樹葉茂盛，但從４月起開始枯黃，葉子掉滿地，上週她把蘋婆樹照片傳給福田樹木保育基金會，他們答覆可能是感染褐根病，判斷其枯黃狀況，要救回可能有些難度，但她仍不放棄，找來樹醫療團隊協助。

而在地居民邱垂州，該蘋婆樹就是其父親邱創國在60年前所種下，如今老樹生病病危，讓他也相當難過，因此與邱美都一起發起認捐，請來樹醫師搶救老樹；邱美都說，昨天還特別請老師寫文疏稟告祖先，保佑蘋婆樹，還請土地公與眾神爺，來保護蘋婆樹。

楊淳婷說，依蘋婆樹目前狀態，救回機率不高，但當地人對此樹有濃厚情感，她也感受到在地人對樹木濃烈的情感，因此她會全力搶救，目前先清除腐爛枯黃根部並消毒，而樹木本身還努力求生，因為上方還有新的枝條長出綠葉，目前能做得都做了，未來會持續關注，希望讓老樹存活。

婆蘋又稱「鳳眼果」，花期約在每年５月，約在7-8月間成熟，成熟後果皮裂開，果型呈橢圓狀卵形，蘋婆富富含維生素A，口感像栗子，早期缺乏物資，小朋友都拿它來當零嘴，是許多四、五年級生的兒時回憶。

(中時 )