據勞動部統計指出，截至今天為止，共有1189家事業單位、2萬1067人實施無薪假（減班休息），其中以批發及零售業達348家最多，其次是製造業251家、住宿及餐飲業161家再次之。

統計指出，若以人數區分，實施人數則以製造業達8786人最多、住宿及餐飲業3998人次之、批發及零售業3882人再次之；地區則以台北市達411家、6855人最多，新北市以238家、3464人再次之，桃園市則以131家、2839人再次之。

(中時 )