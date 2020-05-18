無薪假破2萬人 創10年新高 13:022020/05/18 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據勞動部統計指出，截至今天為止，共有1189家事業單位、2萬1067人實施無薪假。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據勞動部統計指出，截至今天為止，共有1189家事業單位、2萬1067人實施無薪假（減班休息），其中以批發及零售業達348家最多，其次是製造業251家、住宿及餐飲業161家再次之。 統計指出，若以人數區分，實施人數則以製造業達8786人最多、住宿及餐飲業3998人次之、批發及零售業3882人再次之；地區則以台北市達411家、6855人最多，新北市以238家、3464人再次之，桃園市則以131家、2839人再次之。 (中時 ) #製造業 #住宿 #餐飲業 #批發 #零售業 也許您會感興趣 推薦閱讀 自籌檢疫住宿費 漁民反彈 04:102020/05/15 生活新聞 疫情民眾減少外食 意外推升便利商店營業額創新高 10:222020/05/15 財經 日本4月批發物價減幅創將近4年最大 13:342020/05/15 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152020/05/15 財經 全國首創！高市府振興國旅推超高CP值食宿預購 17:032020/05/15 生活 超商Q1營業額 首超百貨公司 04:102020/05/16 財經要聞 陸專家：經濟下行壓力仍大 04:102020/05/16 全球財經 全美最慘 肯塔基州 三分之一勞工失業 04:102020/05/17 全球財經 疫情重創 住宿、餐飲業 信保融資占比 翻倍 04:102020/05/18 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美元兌日圓 走勢偏弱 04:102020/05/18 證券．權證 生活熱門新聞 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 口罩為何還不解禁？背後原因曝光很母湯 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波時局驟變... - 生活 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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