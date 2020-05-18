據大陸天眼查專業版數據顯示，大陸目前經營範圍含「文化創意」、「文創研發」，且企業狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業超過11.5萬家，且將近9成的相關企業成立於5年以內。

據新浪財經報導指出，從地域分佈來看，浙江省的文創相關企業數量最多，達到2萬7417家，另外江蘇省、湖北省則分別位居第2、3名。

(旺報 )