陸文創相關企業近9成 在5年內新增 12:392020/05/18 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸文創產業公司在近5年來飛速增加。（pexels） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸天眼查專業版數據顯示，大陸目前經營範圍含「文化創意」、「文創研發」，且企業狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業超過11.5萬家，且將近9成的相關企業成立於5年以內。 據新浪財經報導指出，從地域分佈來看，浙江省的文創相關企業數量最多，達到2萬7417家，另外江蘇省、湖北省則分別位居第2、3名。 (旺報 ) #企業 #文創 #大陸 #11 #財經 也許您會感興趣 推薦閱讀 保生大帝文創設計火熱上線 萬人響應票選 04:102020/05/14 醫藥健康 終止連11季獲利 長榮航Q1每股虧0.25元 04:102020/05/14 證券．權證 11檔Q1獲利增 外資挺 04:102020/05/14 證券．權證 家族企業抗疫 決策不中斷 04:102020/05/14 投資理財 彰銀強化紓困動能 發展小微企業主紓困地圖 04:102020/05/14 投資理財 《業績-文創》智冠首季優預期 股價重返百元 12:342020/05/14 財經 挺台商參與新基建 國台辦頒布支持台企11條 15:342020/05/15 兩岸 撿手機墜10公尺溪床 26歲女幸運輕傷 15:352020/05/17 社會 《文創股》智崴結盟日本三精科技 玩進高階主題樂園 08:022020/05/18 財經 天使臉孔嫩媽含淚賣身！11天接60客為養10歲兒 10:162020/05/18 社會 兩岸熱門新聞 史上最大超級加油船 117艘超巨型油輪正航向大陸 - 兩岸 反送中的真與假 陸官媒揭露背後真相 - 兩岸 陸第二波疫情 危機愈來愈大 - 兩岸要聞 - 中國時報 古人吃飯留下一錠銀子就走 店小二為何不攔？ - 兩岸 - 旺報 隱形斗篷失靈 F-22戰機委國現蹤 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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