台中市長盧秀燕（右）與電視購物銷售天后斯容，一搭一唱介紹台中名產，場面熱鬧。（盧金足攝）

第2屆台中購物節的主視覺和副標語，台中市經發局開放民眾參與票選。（盧金足攝）

第2屆台中購物節的主視覺和副標語，台中市經發局開放民眾參與票選，票選活動超過8000人參與，最後以「打開禮物盒的驚喜」為設計概念的台中名產禮物盒，獲得壓倒性勝出。

經發局18日舉行「第2屆台中購物節」啟動記者會，邀請電視購物銷售天后斯容站台，與市長盧秀燕一搭一唱介紹台中名產，場面熱鬧；盧秀燕也親自揭曉第2屆購物節開放票選的主視覺及副標，主視覺以「打開禮物盒的驚喜」為設計概念的台中名產禮物盒獲最高票，副標語則以「台中五好購物節」最受民眾喜愛。

名為「打開禮物盒的驚喜」為設計概念的台中名產禮物盒，主視覺色彩繽紛，打開的盒中有台中名產、湖心亭、台中國家歌劇院、東海教堂等台中著名地標，被民眾認為最能代表台中購物節。

副標語則是「台中五好購物節」，五好是指好吃、好玩、好買、好划算、好生活，而台中五好用台語發音，就是「舞賀」購物節，最受民眾歡迎從副標語中勝出。

市長盧秀燕表示，市府去年「第1屆台中購物節」，共吸引2萬家商店參與、超過20萬人登錄下載App參加抽獎、銷售金額超過25億元，今年目標破紀錄「把餅做大」，除鼓勵民眾在實體店家交易外，因應疫情，也鼓勵民眾在線上或電視購物，台中好吃、好買、好玩、好住，消費又可抽大獎，歡迎大家來台中。

第2屆台中購物節將於7月登場，為讓民眾享有更多優惠商家折扣，市府現正招募優質店家加入，目前招募數量已超過1萬2000家；並將舉辦優惠店家招商說明會，吸引更多百貨、觀光旅遊、商圈、行動支付等業者參與，讓台中在今年暑期成為全台最好康、好玩的消費勝地。

第二屆台中購物節啟動記者會，盧秀燕化身最佳台中購物銷售專家，觀旅局長林筱淇、交通局長葉昭甫、環保局長吳志超、文化局長張大春、農業局長蔡精強、新聞局長黃國瑋、旺旺中時媒體集團執行長林柏川、東森新媒體控股公司副董事長馬詠睿、社長陳國君、東森得意購電子商務事業部執行長楊俊元、商店街市集國際資訊公司總經理特助韓昕璟等人出席共襄盛舉，市議員冉齡軒、劉士州、陳政顯、張彥彤、副議長顏莉敏服務處代表也到場致意。

(中時 )